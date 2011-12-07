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У казанцев появилась возможность делиться актуальной информацией в приложении с картами

Фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты.

У казанцев появилась возможность делиться маршрутами и сообщать другим о существующем перекрытии улиц. Фотографии с актуальной информацией теперь можно загружать в «Яндекс. Карты».

Как сообщает пресс-служба сервиса, такое решение по модернизации карт может пригодиться маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий. Фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты. Компьютерное зрение уже автоматически собирает актуальную информацию о дорожных знаках, разметке и номерах домов.

Отмечается, что в столице республики отсняли уже более 30 км улиц. Пока на снимках доступен пешеходный маршрут с улицы Баумана, переходящий на набережную. 

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