В каком состоянии лесопарк «Лебяжье» после летнего сезона

По первым ощущениям, выйдя из машины и окинув взором знакомые окрестности лесопарка, можно подумать: ну что особенно-то здесь изменилось? Ну да — вот, извиваясь по берегам озера, тянется широкий деревянный тротуар. Гулять по нему заметно удобнее, чем по прибрежному песку. А тем более по обычной асфальтовой дорожке, которую, недолго думая, могли бы здесь проложить. Но нет, прочный деревянный настил упруго пружинит под ногами и уводит гуляющих тут все дальше и дальше — под сень деревьев к дальним берегам озер. Вот уже и шум трассы понемногу стихает, оставляя тебя наедине с тишиной леса. Неспешным шагом пересекаешь продуманно созданные зоны отдыха. Устал — вот лавочки прямо на бережку возле могучего дерева. Смотри, любуйся тихой гладью озера. Если приехали семьей с ребятишками, можно пройти дальше, и малыши примутся с удовольствием осваивать веревочные лестницы детской площадки и другие ее бесплатные физкультурные аттракционы.

Продолжая детскую тему, вот что любопытное хотелось бы отметить из того, что встретилось именно здесь. В ряду туалетных кабин — неброских домиков, выполненных из дерева и аккуратно вписанных в природный пейзаж, есть отдельная комната для мам с грудными детьми, на что указывает специальный знак. В этой туалетной комнате предусмотрен не только столик для пеленания, но и плоская ванночка с краниками, чтобы в случае необходимости провести гигиенические процедуры для грудничка.

Для тех, кто уже вышел из детского и юношеского возраста, но остался активным и бодрым, по маршруту приозерного тротуара предусмотрена небольшая зона воркаута. Здесь можно покачать пресс и подсчитать, сколько раз хватает сил подтянуться на турникете.

Ну, а для поклонников самого простого вида отдыха, каковым является купание, тут отведена еще одна территория — пляжная. Сентябрь в нашей полосе — не относящийся к купальному сезону месяц, но глядя на вышку для спасателей, так и хочется поскорей услышать их летнюю строгую напоминалку: «За буйки не заплывать!».

Впрочем, буйков на небольших по размеру Лебяжьих озерах нет, а вот глубина у них теперь местами довольно приличная — доходит до 3 — 4 метров.

Дно в ходе программы реновации углубили, а чтобы вода из озер больше не просачивалась вглубь, его выложили специальным трехслойным покрытием, включающим в себя бентонит. Бентонит — это своего рода природный экологический настил, состоящий из двух ворсистых пластин, между которыми находится небольшой слой глины. Свою глину озера со временем почти подрастеряли, вот вода и «сбежала», а прекрасный некогда водоем превратился в унылое болотце.

Кстати, в ходе реконструкции дна с грунтом вообще пришлось основательно повозиться. Вначале его вывезли, а после завершения работ в чашах обоих озер — Большого и Малого Лебяжьего — вернули обратно. Но благодаря этой бережной операции экологам удалось сохранить биосферу водоема за счет сохранившихся в грунте живых организмов.

Верная народная примета, что Лебяжьи озера живые, — это рыбаки с удочками на берегу! И страждущие бесплатного угощения кошки, с нетерпением облизывающиеся возле своих благодетелей-добытчиков.

— Ну что, как улов нынче? — интересуемся у одного из них.

— Ничего, нормально, вот довольно приличных карасишек удалось вытащить, — мужчина с гордостью демонстрирует садок с пузатыми карасями размером поболе ладони.

Кстати, для тех, кто предпочитает приезжать сюда на отдых с уже готовыми закусками, в самом конце прогулочного променада предусмотрена зона барбекю. Это удобные столы с длинными скамейками, рассчитанные на большие компании. Отсюда открывается прекрасный вид на оба озера. Добавим, в ходе реконструкции укрепили и дамбу-перегородку между Большим и Малым Лебяжьими озерами.

А еще «Лебяжье» уже давно стало любимым местом казанцев для лыжных прогулок. Зимой здесь работает пункт проката лыж и сопутствующего инвентаря, а сейчас, в начале осени, действует пункт проката велосипедов. Да, на велосипеде тут кататься здорово — вольготно! Отдыхающих немного, а в прибрежном лесу можно прокатиться на велике по неширокой асфальтированной дороге вдоль озер. Зимой по ней побегут лыжники. Важная деталь: все трассы, прогулочные деревянные тротуары, зоны отдыха находятся под видеонаблюдением и освещаются в темное время суток.

Этим летом у горожан было много нареканий к любителям электросамокатов, распугивающих пешеходов на городских тротуарах. Так вот, оказывается, где им лучше и без опасности для гуляющих ездить — в этом экопарке! По той самой велосипедной дорожке.

И конечно, трудно представить такое чудное место отдыха, как «Лебяжье», без вездесущих любителей скандинавской ходьбы. Им тут сейчас тоже привольно: тишина, лес, прекрасные виды на невозмутимую гладь озер. И чистый, пропитанный хвойным ароматом воздух — полной грудью! Кажется, осень здесь никогда не бывает хмурой…