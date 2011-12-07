В Казани начали разрабатывать четыре линии метробусов, рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин в ходе Kazan Digital Week-2020.

«На сегодня совместно с ведущими специалистами крупнейшего российского научного института мы приступили к разработке внедрения четырех вариантов линии прохождения метробусов в Казани, что будет являться каркасом скоростных видов общественного транспорта наряду с метро и трамваем», — рассказал Метшин.

Он также отметил, что создание линий метробусов положительно скажется на городской экологии. На развитие проекта уже выделено 15 млн рублей.

Система скоростного автобусного транспорта используется в 170 городах мира, перевозя ежедневно около 33,4 млн пассажиров.