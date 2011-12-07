В Казани теплом обеспечены 67% жилых домов

В Казани тепло дали в 67% жилых домов и 89,2% социальных объектов, сообщили в мэрии столицы РТ.

Так, уже отапливаются более 3,5 тыс. домов из 5,3 тыс. и 733 соцобъекта из 822.

«Начало отопительного сезона объявлено, значит, во всех домах в ближайшее время тепло должно появиться. Если на улице днем температура воздуха поднимается до +18, это не значит, что в квартирах также тепло в вечерние часы. Мы отвечаем за все население», — отметил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

С 21 сентября в комитете ЖК работает горячая линия по вопросам отопления: +7 (843-59) 0-96-22, +7(843)590-96-23. Вопросы и жалобы жителей также принимает «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23 и администрации районов.