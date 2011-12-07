За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 15 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.

Известно, что сегодня в уборке города задействуют 343 дорожных рабочих и 218 единиц специальной техники. Речь идет о 69 тракторных щетках, 68 комбинированных дорожным машин, 28 самосвалов, 26 фронтальных погрузчиков, 18 МКСМ «Барсик».

Вывозить снег будут со следующих участков улиц: Хади Атласи, Батурина, Баумана, Болотникова, Восстания, Восход, Гагарина, Декабристов, Ипподромная, Кремлевская, Павлюхина, Петербургская, Приволжская, Театральная, Фрунзе, Чехова, а также с Горьковского шоссе, проспектов Ибрагимова, Ямашева, площади Свободы и остановок поселка Юдино.

С начала сезона дорожные службы использовали уже 3 тыс. 675 тонн противогололедной смеси.