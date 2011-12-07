Для казанцев появился новый экспресс-офис по оказанию госуслуг

Пресс-служба мэрии Казани сообщила об обустройстве нового экспресс-офиса по оказанию государственных и муниципальных услуг. Единое пространство для приема жителей расположено на первом этаже в здании администрации Кировского и Московского районов.

По словам руководителя администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова, теперь для приема и выдачи документов в экспресс-офисе организовано четыре зоны. Для комфортного ожидания казанцам предоставлен специальный зал. Встав в электронную очередь, жители могут попасть на прием и решить свой вопрос со специалистом.

Он также отметил, что ранее в здании уже был установлен ресепшен. Несмотря на сокращение времени оказания услуг, людям по-прежнему было необходимо проходить несколько кабинетов. Сейчас же подниматься на другие этажи необходимости нет.

Также оценить новое пространство приехал мэр Казани Ильсур Метшин. Он похвалил руководство и сказал, что что такой опыт нужно развивать и распространять в других муниципальных структурах. Он напомнил, что в городе идет масштабная работа по оптимизации услуг и переводу их в электронный вид. С начала текущего года жителям в цифровом формате доступно 47 муниципальных услуг — это 78% от всех обращений заявителей за услугами в исполком.