Мэрия Казани опубликовала обновленные эскизы благоустройства площади в Юдино

Творческая группа при мэрии Казани опубликовала в социальных сетях предварительные эскизы благоустройства площади перед ДК «Железнодорожников» в поселке Юдино.

«Нам было важно связать воедино исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, чтобы воссоздать неповторимый дух места», — пояснили архитекторы.

Группа провела социальный опрос, в ходе которого выяснилось, что жители хотели бы увидеть в благоустроенной зоне фонтан, пространство для детей, площадку для мероприятий и сирень.

Архитекторы задумали сохранить традиционные маршруты и функции площади, но придать общественному пространству более уютную и домашнюю атмосферу, чтобы здесь могли комфортно чувствовать себя представители разных поколений.



