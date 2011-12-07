В Казани 50-летняя женщина провалилась в канализационный люк

В Казани спасатели помогли 50-летней женщине выбраться из канализационного колодца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«24 февраля на номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что на улице Фрунзе в канализационный колодец упала женщина, у нее сильно повреждено плечо. Самостоятельно выбраться она не может», — уточнили в ведомстве.

На место вызова прибыли спасатели ЗПСО № 2. С трехметровой глубины они вытащили женщину и передали ее врачам скорой помощи.