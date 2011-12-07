Для гостей Казани возобновили трамвайную экскурсию по Старо-Татарской слободе

Для гостей и жителей Казани возобновили туристический маршрут по Старо-Татарской слободе. Туристы могут ознакомиться с историческим центром города, проезжая на ретро-трамвае.

Известно, что маршрут, который планируется запустить в начале лета, будет проложен от железнодорожного вокзала до речного порта. Экскурсия по улицам «Старого города» будет длиться 40 минут. Услышать ее смогут не только на русском и татарском языках, но еще и на китайском, британском английском, немецком, испанском и французском.