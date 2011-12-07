Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани для массовой подготовки к «Ночному велофесту» выделили 2,2 млн рублей

Подача заявок на тендер завершится 15 июня.

На проведение «Ночного велофеста» в Казани выделили 2,2 млн рублей. На сайте госзакупок опубликован тендер городского комитета по развитию туризма.

Документ гласит, что в обязанности подрядчика входит разработка сценария концертной программы мероприятия, аренда и оформление сцены, установка необходимого оборудования. Также организатор должен обеспечить мероприятие онлайн-трансляцией, записать аудиоматериалы для локаций маршрута и др.

Для работы над организацией велофеста будут подключены специалисты разных областей – дизайнер-верстальщик, звукоинженер, экскурсовод, художник по свету. 25 человек будут сопровождать велоколонны.

Дата проведения мероприятия пока не оглашена, но подача заявок на тендер должна завершиться 15 июня.

КВ
Лента новостей