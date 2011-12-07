В Казани для массовой подготовки к «Ночному велофесту» выделили 2,2 млн рублей

На проведение «Ночного велофеста» в Казани выделили 2,2 млн рублей. На сайте госзакупок опубликован тендер городского комитета по развитию туризма.

Документ гласит, что в обязанности подрядчика входит разработка сценария концертной программы мероприятия, аренда и оформление сцены, установка необходимого оборудования. Также организатор должен обеспечить мероприятие онлайн-трансляцией, записать аудиоматериалы для локаций маршрута и др.

Для работы над организацией велофеста будут подключены специалисты разных областей – дизайнер-верстальщик, звукоинженер, экскурсовод, художник по свету. 25 человек будут сопровождать велоколонны.

Дата проведения мероприятия пока не оглашена, но подача заявок на тендер должна завершиться 15 июня.