Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в июле

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июль в домах, подключенных к сетям «Татэнерго».

Ремонтные работы, связанные с гидроопрессовками тепловых сетей, будут проходить поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды.

Сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы, ближайшее запланировано на 5-7 июля. В этот период греть воду придется жильцам, проживающим по адресу:

- Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

- Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

- Вербная, 1, 1а;

- Габишева, 45;

- Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

- Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

- Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

- Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

- Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

- Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1-3; 139а корп.1-2;

- Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

- Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

С полным графиком отключений горячего водоснабжения на июль можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.