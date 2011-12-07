На всех пяти площадках Сабантуя в Казани будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора

На площадках Сабантуя в Казани будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора. Они будут контролировать соблюдение санитарных мер при реализации продуктов питания, проверят наличие антисептиков. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Также буду сотрудники полиции совершать обходы. Рекомендовать надеть маску там, где это необходимо, если скопление людей будет слишком большое. Где-то, может, придется рассредоточить людей», — отметила Авдонина.

Роспотребнадзор, по словам замруководителя ведомства, сократил ассортимент выездной торговли, попросив убрать из него шашлыки, салаты, пирожки с мясом, который могут быстро испортиться на жаре.

Авдонина отметила, что в Роспотребнадзоре проведение Сабантуя в плане распространения ковида опасений не вызывает, так как он проходит на улице и при высоких температурах воздуха.

«На улице при такой жаркой погоде риск распространения вируса минимальный. Мы больше опасаемся на сегодня кишечных инфекций и отравлений», — сказала представитель ведомства.

Авдонина все же рекомендовала не посещать Сабантуй непривитым горожанам, поскольку, по её словам, до места празднования им придётся добираться в полном людей транспорте.