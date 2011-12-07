Реставрация «Белой мечети» в Ново-Татарской слободе обойдётся в 30 млн рублей

Стало известно, в какую сумму обойдётся реставрация «Белой мечети» в Ново-Татарской слободе. 30 млн рублей будут выделены из федерального бюджета, отмечается на сайте госзакупок.

Тендер на работы выиграло Татарское специальное научно-реставрационное управление, заказчиком выступает Министерство культуры РФ. Планируется, что работы на объекте завершатся в августе 2022 года.

Ново-Слободская мечеть изначально была известна как Урта Таш. Это единственная недействующая историческая мечеть Казани, объект культурного наследия регионального значения. Именно здесь начинал свое служение первый всенародно избранный в 1917 году муфтий России Галимджан Баруди.