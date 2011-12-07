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В день проведения Сабантуя в Казани изменится организация дорожного движения

Будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе.

В день проведения Сабантуя в Казани частично изменится организация дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«С 5:00 до 17:00 будет организовано одностороннее движение по автомобильной дороге от Лесного городка до Фермского шоссе и от ул. Мира до ул. Солидарности в Дербышках», —  написали представители администрации города в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, завтра праздники пройдут на пяти площадках Казани. Курсировать автобусы начнут с восьми утра, оплата будет проходить по обычному внутригородскому тарифу.

Так, добраться на праздник в поселок Мирный предлагается на электропоезде со станции Казань-1. Доехать на бесплатных автобусах можно до озера Лебяжье от универмага «Мегастрой» на Горьковском шоссе и до Дербышек от парковки АО «Казанькомпрессормаш», парковки ТЦ «Мега» и парковки «Ак Барс Арена». 

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