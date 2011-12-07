Сабантуй в Казани пройдёт на пяти площадках

Завтра, 26 июня в Казани на пяти площадках пройдёт Сабантуй. Гостей и жителей города приглашают посмотреть выступления звезд татарской эстрады, соревнования по силовому экстриму и традиционные скачки.

В лесопарковой зоне озера Лебяжье, в Дербышках и в поселке Мирный мероприятие запланировано на 10:00. Площадки будут работать до 16:00, пока не определятся абсолютные батыры праздника.

Конноспортивный праздник с народными гуляньями на территории Казанского ипподрома начнется в 14:00. А через два часа на «Яңа Сабантуй» татарстанцы могут прийти в экстрим-парк «Урам».

Организаторы предупреждают, что зрительские трибуны будут заполняться наполовину, поэтому лучше приехать на место праздника заранее.