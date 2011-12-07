В Казани на станциях метро установили прожекторы для подсветки мозаичных панно

В столице Татарстана завершена реконструкция архитектурно-художественного освещения. Теперь фрески, мозаичные панно и колонны заиграли новыми красками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Жители города хотели, чтобы на станциях метро было светлее. Мы внимательно изучили все обращения и решили в этом году большое внимание уделить освещению», — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Всего в метро столицы РТ установлено 875 светильников, в том числе и в тоннелях на сумму более 500 тыс.рублей. Большая часть из них была установлена на станциях метро «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная», также новые светильники появились в вестибюлях станций «Проспект Победы» и «Суконная слобода».

Преобразились и центральные станции казанского метрополитена.

На «Кремлевской» появились 34 светильника, которые освещают стены с мозаичными панно на тему Казанского ханства, а свод станции с изображением Зиланта подсвечивают 20 прожекторов на фонарных столбах.

На «Площади Тукая» дополнительно установили 22 прожектора, чтобы подсветить мозаичные панно с иллюстрациями к известным произведениям татарского поэта Габдуллы Тукая. Колонны из зеленого и белого мрамора украсили 48 светильников.

После появления архитектурно-художественного освещения станции метро стали для жителей и гостей города новой фотозоной, отметил Айдар Абдулхаков.