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Выпуск ютуб-проекта «РОССИЯ - URBANИЯ» Мацаберидзе посвятил Казани

Создатель проекта – ведущий шоу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница Тревэл» Эдуард Мацаберидзе.

Казани будет посвящен выпуск ютуб-проекта «РОССИЯ — URBANИЯ», автором проекта стал Эдуард Мацаберидзе — ведущий шоу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница Тревэл».

«Город, в котором есть красные автобусы, как в Лондоне, падающая башня, как в Пизе, и обалденная набережная, как в Нью-Йорке или Чикаго», — так блогер описывает Казань.

Автор проекта расскажет о самых уникальных и ярких местах города. Уже известно, что блогер побывал в экстрим-парке «Урам», заходил в новую Национальную библиотеку, а также в компании фронтмена группы «Волга-Волга» Антона Салакаева прогулялся по реконструированной набережной озера Кабан и осмотрел достопримечательности.

В его рейтинге «провинциальных» городов столица РТ набрала 29 баллов из 30 возможных. 

КВ
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