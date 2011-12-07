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Здание «Золотого яблока» в Казани будут реконструировать

Сейчас большая часть здания пустует.

Здание бывшего «Детского мира», в котором сейчас находится магазин «Золотое яблоко», в центре Казани будут реконструировать.

Сейчас функционирует только первый этаж здания площадью в 1,5 тыс. кв. м. Он отведен на торговлю парфюмерией. И это при общей площади помещения в 11,26 тыс. кв. м. Соответственно, большая часть здания пустует.

Взгляды на то, каким может быть будущее этого здания у всех разные. Так, например, замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев говорит о том, что компании необходимо расширить спектр продаваемой парфюмерии и занять другие этажи здания. А по мнению директора фирмы А-Development Мурата Ахмерова, на свободных этажах можно разместить зону коворкинга, пишет «Реальное время».

КВ
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