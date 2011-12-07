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Движение на ул. Хабинская будет ограничено на три недели

Временные неудобства связаны с работами по улучшению дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават купере».
В Казани до 15 октября частично ограничено движение по ул. Хабинская, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на распоряжение исполкома столицы Татарстана. На время работ будут действовать временные знаки дорожного движения. 
КВ
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