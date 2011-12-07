Казанские дороги стали длиннее, шире и качественнее

Полностью заменено дорожное полотно. Проезжая часть расширена до 14 метров, установлено более 90 фонарей и новые остановочные павильоны. На реконструкцию улицы Магистральной было выделено свыше 600 млн рублей. В Авиастроительном районе Казани продолжается капитальный ремонт центральной улицы - Максимова. Дорожные рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия. Но срок окончания капитального ремонта, ранее назначенный на 31 декабря 2018 года, отодвинется пока на неопределенное время.На аппаратном совещании в мэрии сообщили, что в связи с предстоящими неблагоприятными для проведения дорожных работ погодными условиями, необходимостью решения ряда вопросов, связанных с отводом дождевых и талых вод и переустройством инженерных коммуникаций, работы на данном объекте будут продолжены в следующем году.В Казани 16 октября открыто транспортное движение по улице Братьев Батталовых. Она была реконструирована этим летом. Дорога пролегает вдоль микрорайона «Медгородок-3» и ведет к микрорайону «М-14».Теперь улица Братьев Батталовых стала четырехполосной, на ней построены тротуары, с двух сторон проезжей части установлены столбы освещения. В ноябре планируется запуск автобусного маршрута.Завершив дорожные работы в центре города, городская власть занялась окраинами Казани. Так, в этом году началось строительство дороги вдоль жилого комплекса «Солнечный город». Она будет с трамвайными путями и четырьмя остановками.Эта дорога станет продолжением проспекта Победы. Таким образом, он станет длиннее на километр. Сейчас ведется проектирование строительства участка Большого Казанского кольца с развязками на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической. Он соединит этот жилой массив с промышленной зоной Приволжского района.Летом 2018 года в 26 жилых массивах отремонтировали 60 дорог. К 100-летию поселка Юдино обновили 24 улицы на площади 74 тыс. кв. метров. Были проложены три подъездные дороги к 14 садовым товариществам протяженностью 5 километров.За два года действия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорожные работы в Казани выделена рекордная сумма - 12,5 млрд рублей. При этом на каждый рубль, выделенный из федерального бюджета, республика выделила 5 рублей.Благодаря этому общая протяженность улично-дорожной сети Казани за 5 лет увеличилась на 42 км и сейчас составляет свыше 1,8 тыс. километров, ее площадь стала больше на 1,5 млн кв. метров.За последние годы капитально отремонтированы и приведены в нормативное состояние 13,6 млн кв. метров улично-дорожной сети. Увеличилась средняя ширина проезжей части улиц - сегодня она составляет 11 метров. За два последних года в Казани отремонтировано дорог больше, чем за 5 предыдущих лет. 81% казанских дорог привели в нормативное состояние.По версии Финансового университета при правительстве России и по результатам проведенного ими общественного опроса в 2018 году Казань по состоянию дорог заняла второе место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек. В 2017 году столица Татарстана занимала третье место.