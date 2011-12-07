На что жалуются и чем довольны жители ЖК «Салават Купере»

О том, как живется людям в «радужном» микрорайоне сейчас, поинтересовались корреспонденты «КВ».

Минусы

Большинство «салаватовцев» жалуется на плохие дороги. Отсутствие своевременного ремонта заставляет водителей объезжать многочисленные ямы и ухабы.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к постоянным пробкам и заторам. Особое недовольство местных жителей вызывает ул. Нурихана Фаттаха. «Приходится тратить по 1,5 - 2 часа на пробки, - разводят они руками. - Всем надо на работу, сотни машин ежедневно выстраиваются здесь в очередь».

Дворы тут превращаются в автостоянки. Некоторые автомобилисты паркуются на зеленой зоне и заезжают на бордюры. Результат довольно печальный: пешеходы не могут пройти, а водители - выехать. «Повсюду стоят длинные фуры. Видимо, квартиры в «Салават Купере» востребованы среди дальнобойщиков, - рассказывает один из обитателей микрорайона. - Как встанут большегрузы поперек парковки, так ни одного свободного места и не остается».

Местные жители утверждают, что общественный транспорт ходит очень редко. Особенно по утрам. «Если не успел сесть на автобус до 7.30, придется ждать следующего, который появится не раньше 9 часов», - жалуется проживающая в микрорайоне женщина. Помимо прочего, казанцев огорчает отсутствие автобусов, идущих в центр города. Нужно ехать с пересадкой, а на это уходят деньги и время.

Но особенно трудно приходится семьям с детьми. Единственное общеобразовательное учреждение «Салават Купере» сильно перегружено. В музыкальную школу, находящуюся в Осиново, тоже не пробиться: большой конкурс. «Возим детей в Юдино, - расстраивается мама двоих детей. - Очень боимся непогоды. На улицу-то выходить не хочется, а тут еще до школы надо добираться!».

Прозвучали и нарекания по поводу слабой доступности медицинских услуг. «Записаться на прием к врачам в местные поликлиники практически невозможно: нет талонов!», «Ни одного стоматологического кабинета поблизости», - сетуют жители.

Кстати, были замечены стаи бродячих собак, дружно бегающих среди высоток. На ушах многих животных бирки. Значит, хвостатые стерилизованы и обработаны от бешенства. Однако ходить здесь в одиночестве в темное время суток небезопасно.

Плюсы

Пожалуй, к главному преимуществу «Салават Купере» следует отнести то, что ЖК можно смело назвать городом в городе. Здесь каждый имеет возможность приятно провести время и насладиться спокойствием. «Красивые и яркие дома, никто никуда не спешит», «Множество детских площадок», «Тихо и уютно», - отмечают местные жители. И безусловно, нельзя не обратить внимание на очарование окружающей природы. «Когда въезжаем в Казань - нет желания смотреть на серый асфальт и высотки, закрывающие небо, - улыбается жительница «радужного» микрорайона с полугодовым стажем. - А с нашего 15-го этажа открывается такой вид! Просто необыкновенный пейзаж!».

Здесь по улицам неспешно гуляют молодые мамы с колясками, играет во дворах местная детвора.

Много различных магазинов, все в шаговой доступности. Не надо ехать за покупками в центр Казани или на рынок: есть возможность приобрести все необходимое в пределах микрорайона.

И безусловно, не стоит забывать о ценовой доступности жилья в «Салават Купере». Просторные квартиры с хорошей планировкой - идеальный вариант для молодых семей и тех, кто задумывается об ипотеке.

Все только начинается

Как сообщили в мэрии Казани, в ЖК «Салават Купере» планируется строительство 20 детских садов, 6 школ, крупной поликлиники и четырех филиалов, станции скорой помощи, трех отделений связи, четырех пунктов охраны правопорядка, специализированной пожарной спасательной части, детской молочной кухни, спортивного комплекса, 9 фитнес-клубов, нескольких культурно-досуговых центров, двух кинотеатров, 8 многоуровневых парковок и множества общественно-деловых объектов.

Будет проведена реконструкция магистральной ул. Залесной со строительством развязки на пересечении с ул. Осиновской. Для жителей ЖК построят автомобильную дорогу вдоль берега Волги (Аракчинское шоссе). Также генпланом предусмотрены запуск трамвайной линии «Микрорайон «Салават Купере» - ул. Несмелова» и реконструкция автомобильной дороги от ул. Нурихана Фаттаха до ул. Тэцевской с продолжением строительства новой дороги параллельно ул. Тэцевской. Обсуждается возможность размещения линии метробусов.

В 2021 году должно начаться строительство первой очереди парка в ЖК «Салават Купере». В данный момент ведется работа по созданию проекта зеленой зоны.

Что касается объектов, уже находящихся на стадии строительства, то в кварталах 7 и 8 сооружаются два дошкольных образовательных учреждения на 260 мест каждое. Ориентировочная дата открытия детских садов - конец 2020 года. Помимо прочего, к началу следующего учебного года будет открыта общеобразовательная школа на 1224 места в квартале 4.

Рассматривается вопрос строительства в 3-м квартале ЖК «Салават Купере» общеобразовательного учреждения на 1224 места и дошкольной образовательной организации на 260 мест.

В настоящее время в ЖК «Салават Купере» уже функционирует более 50 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе 37 предприятий торговли. Более детально с планировочным решением жилого района «Салават Купере» предлагается ознакомиться на субпортале управления архитектуры и градостроительства г. Казани в разделе «Градостроительство».