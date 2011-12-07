Дорожные службы Татарстана готовы к зимнему сезону

Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани — председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

Брифинг был посвящен готовности дорожных служб Татарстана к зимнему режиму работы.

— Противогололедные реагенты мы применяем только на тех улицах, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, и на загруженных участках. Это около 8 млн квадратных метров, — уточнил Куляжев.

Утилизировать казанский снег будут на 7 снегоплавильных пунктах. Новый, седьмой, объект начнет действовать в декабре на ул. А.Кутуя и будет принимать снег с территории Советского и Приволжского районов. Мощность всех пунктов порядка 16 тысяч тонн кубометров снега в сутки. Если же зима окажется чересчур снежной, то в Казани подготовили 8 площадок временного складирования снега.

Также Игорь Куляжев признал, что есть трудности с уборкой улиц в городских поселках — стоимость уборки квадратного метра низкая, а снег отбрасывать попросту некуда из-за плотной застройки.

— Подрядные организации с удовольствием примут на работу тракториста, например, самозанятого, который выступит с инициативой по содержанию своей поселковой улицы. Он будет получать за работу сумму, прописанную в контракте, — сказал Игорь Куляжев.

Также в городе сохраняется кадровый голод среди дворников, в том числе у дорожных служб.

— Мы решаем проблему несколькими путями: трудоустраиваем тех людей, которые летом были задействованы на ремонте и строительстве дорог. Берем не только дорожных рабочих, но и механизаторов. Второй путь — приобретение техники малой механизации: малые трактора могут заменить сразу до 50 рабочих, — объяснил чиновник.

Нужнее всего рабочие руки на уборке в центре города. Уличная сеть исторической части Казани подчас не позволяет задействовать технику. Дабы попытаться насытить кадрами этот участок, зимой 2019 года в Казани даже повысили тарифы на содержание дорог и тротуаров в центре города.

В Татарстане работы по содержанию региональных автомобильных дорог осуществляются на основании контрактов с 9 генподрядными организациями. Двенадцать генподрядчиков отвечают за содержание искусственных сооружений. В распоряжении дорожных организаций имеется 1157 единиц специализированной техники (в том числе 316 комбинированных дорожных машин, 140 автогрейдеров, 117 роторов и 497 единиц другой техники). Техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов уточнил, что в республике подготовлены 52 базы противогололедных материалов, полностью заготовлены противогололедные материалы: 395 тыс. тонн песко-соляной смеси (с 20-процентным содержанием соли) и 79 тыс. тонн технической соли. С 17 октября в подрядных организациях, задействованных на содержании федеральных и региональных дорог, организованы круглосуточные дежурные смены.