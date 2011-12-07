В Казани осудили экс-полицейских за взятку в 7 млн рублей, сообщает ИА «Татар-Информ».

Приволжский районный суд Казани вынес решение по делу о многомиллионном мошенничестве бывшему начальнику отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Роману Пахомову и бывшему замначальнику отдела по борьбе с ОПГ МВД по РТ Евгению Рафикову. Их обвинили в покушении на взяточничество и в покушении на мошенничество.

По информации следствия, в сентябре 2017 года Пахомов обещал «решить вопрос» своему знакомому — фигуранту дела о незаконных банкирах. За это он попросил 7 млн рублей. За «помощью» Пахомов обратился к Рафикову, который пообещал договориться со следователем за 250 тыс рублей. В процессе выяснилось, что Рафиков деньги оставил себе.

Когда дело о незаконных банкирах закрыли, Пахомов решил, что на это повлиял Рафиков, и потребовал от фигуранта дела обговоренную ранее сумму. Тогда мужчина обратился в полицию.

В начале 2018 Пахомова задержали при передаче денег. Позже был арестован и Рафиков.

Подсудимые оказались признавать свою вину. Суд приговорил их к наказанию в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.