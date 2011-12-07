Дворец земледельцев в Казани вошел в тройку самых популярных дворцов России

Дворец земледельцев в Казани занял третью строчку рейтинга самых популярных дворцов среди россиян. Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Так, самым популярным дворцом России стал Воронцовский дворец, который находится в городе Алупка. За него проголосовали 45,16% респондентов. На втором месте — Зимний дворец (Санкт-Петербург), набравший 38,71% голосов. Третье место в рейтинге занял Дворец земледельцев в Казани — 4,84%.

Далее расположился Коломенский дворец в Москве, затем Путевой дворец в Твери, Дворец Алфераки в Таганроге и замкнул семерку Дом-дворец Баташевых в Нижегородской области.