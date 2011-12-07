На восьми казанских перекрёстках появятся светофоры

На восьми перекрёстках в Казани появятся светофоры, сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

Светофоры появятся:

на перекрёстке улиц Аббасова и Удивительной,

на перекрёстке пр. Победы и Оренбургского проезда — у дома № 193,

на ул. Залесная, 2б,

на ул. Дементьева, 3/3,

на перекрёстке улиц Мавлютова и Сыртлановой — у дома № 17,

на ул. Зорге, 39,

на ул. Гаврилова, 30г,

ул. Островского, 57а.

Кроме того, рассказал Куляжев, в Казани в этом году ликвидируют 91 место повышенной концентрации ДТП, зон аварийности и потенциально опасных участков. Бороться с аварийностью будут с помощью ремонта дорог — он затронет 6,5 тыс. кв.м, и установкой 300 дорожных знаков и 11 км ограждений.

По предписанию ГИБДД и заявкам в «Народный контроль» будет сделано освещение на 70 улицах, использовать при этом будут энергосберегающие светильники.

На нанесение дорожной разметки потратят 285 млн рублей. Работы уже начались — сделано 15% от намеченного плана. Термопластиком разметку нанесут на основных улицах, а краской разметят дороги с меньшим трафиком, сообщил глава комитета внешнего благоустройства.