Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ремонт дорог в этом году пройдёт в десяти казанских посёлках

Будут обустроены подъездные пути к пяти садоводческим товариществам.

В десяти посёлках Казани отремонтируют 22 дороги, сообщил на деловом понедельнике глава комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Куляжев.

Дороги капитально обновят в Аметьево, Константиновке, Вознесеньи, Северном, на Старых Горках, в Залесном, Аракчино, Борисково, Плодопитомник, Борисоглебскомю

«Например, в Констатиновке сделают тротуар по улицам Рахлина и Центральной», — уточнил Куляжев. 

Кроме того, по информации главы комитета, будут обустроены 4 подъездные дороги к пяти садоводческим товариществам — «Акинское», «Домостроитель», «Строитель-1», «Залив» и «Совет», где расположены более 700 садовых участков.

КВ
Лента новостей