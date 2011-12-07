Ремонт дорог в этом году пройдёт в десяти казанских посёлках

В десяти посёлках Казани отремонтируют 22 дороги, сообщил на деловом понедельнике глава комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Куляжев.

Дороги капитально обновят в Аметьево, Константиновке, Вознесеньи, Северном, на Старых Горках, в Залесном, Аракчино, Борисково, Плодопитомник, Борисоглебскомю

«Например, в Констатиновке сделают тротуар по улицам Рахлина и Центральной», — уточнил Куляжев.

Кроме того, по информации главы комитета, будут обустроены 4 подъездные дороги к пяти садоводческим товариществам — «Акинское», «Домостроитель», «Строитель-1», «Залив» и «Совет», где расположены более 700 садовых участков.