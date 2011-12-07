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В Казани по улице Рауиса Гареева начинается капитальный ремонт

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Казани по улице Рауиса Гареева начинается капитальный ремонт. Восстановительные работы будут реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы Миндортранса РТ, дорожное покрытие из высокоплотного асфальтобетона уложат на участке протяженностью 1,4 км от Оренбургского проезда до дома № 90. Там же в местах необходимости рабочие обновят ограждения, дорожные знаки, а также установят два светофора, оборудуют автобусные и трамвайные посадочные площадки с параллельным устройством пандусов для маломобильных групп населения.

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