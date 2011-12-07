Власти Казани выкупят более 300 объектов недвижимости, попавших в зону строительства дорог

Власти города выкупят 336 объектов недвижимости в двух районах Казани. Об этом рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Куляжев. Объекты подпадают в границы дорожного строительства.

В Кировском районе власти ведут переговоры о выкупе 313 объектов из-за строительства четырехполосной дороги к будущему ЖК «Серебряный бор», расположенному на месте бывшего полигона Порохового завода. Дорога продлится от улицы Несмелова к будущему жилому комплексу. Первый ее участок уже был завершен в прошлом году.

«В настоящее время идет оценка объектов и подписание соглашений с собственниками», — уточнил Куляжев.

Еще 23 объекта подпадают в зону расширения улицы Осиновская на выезде из ЖК «Салават купере». Идет процедура подготовки документации для их выкупа, рассказал глава комитета по вешнему благоустройству.