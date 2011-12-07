Казань вступила в международную ассоциацию LUCI по освещению городских пространств

Список городов, которые являются членами международной ассоциации LUCI по освещению городских пространств всего мира, теперь пополнила и Казань. Решение о включении Казани в состав участников организации было принято на заседании её исполнительного комитета.

Как сообщили в Управлении международных и межмуниципальных связей Казанской городской Думы, в Казани реализовано множество световых решений любой сложности, поэтому город сможет делиться своим опытом в области освещения с другими городами-участниками ассоциации. Исходя из этого, одной из главных задач для платформы является налаживание партнёрских отношений и проектов. Прежде всего, компания, объединяющая 70 городов мира, относится к освещению как к инструменту для социального, культурного и экономического развития.

Отмечается, что наиболее насыщенный опыт в освещении городских пространств в Казани можно наблюдать в парках «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес, ЦПКиО имени Горького и др.