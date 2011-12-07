На казанском бульваре «Белые Цветы» пройдёт праздник в Международный день соседей

На бульваре «Белые Цветы» в Казани 28 мая состоится Всероссийская акция «Международный день соседей». Об этом сообщает организатор акции — Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ.

В центре рассказали, что подобные мероприятия проводятся, чтобы познакомить людей, живущих по соседству, объединив их в дружное сообщество. В этом случае, говорят организаторы, решать вопросы ЖКХ намного проще: люди должны знать, с кем они живут, к кому обращаться в случае необходимости.

В программе концерт, аниматоры, тематические и командообразующие конкурсы для детей и взрослых.

Пройдёт акция 28 мая 2021 года с 16:00 до 18:00 на территории бульвара.

Такие праздники проводятся в Казани ежегодно — на озере Харовое и в парке имени Урицкого.