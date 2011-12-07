В Госавтоинспекции РТ рассказали, как обезопасить ребенка от травм на улице

Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции РТ Рамиль Ахтамзянов дал советы родителям, как максимально обезопасить своего ребенка от травм и ДТП, пишет ИА «Татар-информ».

По его словам, чтобы избежать каких-либо происшествий, необходимо постоянно повторять с ребёнком маршрут из дома до школы и обратно.

«Пройдите этот путь вместе несколько раз, объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу, как вести себя во дворе, обратите его внимание на опасные участки дороги», — сказал он.

Ахтамзянов напомнил, что для более безопасного пребывания ребенка на улице, на его одежде должны находиться световозвращающие элементы.