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В Госавтоинспекции РТ рассказали, как обезопасить ребенка от травм на улице

Для более безопасного пребывания ребенка на улице, на его одежде должны находиться световозвращающие элементы.

Начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции РТ Рамиль Ахтамзянов дал советы родителям, как максимально обезопасить своего ребенка от травм и ДТП, пишет ИА «Татар-информ».

По его словам, чтобы избежать каких-либо происшествий, необходимо постоянно повторять с ребёнком маршрут из дома до школы и обратно.

«Пройдите этот путь вместе несколько раз, объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу, как вести себя во дворе, обратите его внимание на опасные участки дороги», — сказал он.

Ахтамзянов напомнил, что для более безопасного пребывания ребенка на улице, на его одежде должны находиться световозвращающие элементы.

КВ
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