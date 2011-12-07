Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани ГИБДД устроит рейд по нарушителям, не включающим поворотники

Проверка запланирована на сегодня, 26 мая, до 15:00.

Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка по нарушителям, не включающим поворотники, проходит уже сегодня до 15:00.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, особое внимание полицейские уделят водителям, которые игнорируют включение поворотников перед началом движения, перестроением, остановкой, поворотом или разворотом.

В ГИБДД напомнили, что в случае неисправности поворотников при осуществлении маневра, дабы не вводить в заблуждение других участников движения, необходимо уведомлять их при помощи руки.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 рублей», — резюмировали в пресс-службе МВД по РТ.

КВ
Лента новостей