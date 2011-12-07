В Казани ГИБДД устроит рейд по нарушителям, не включающим поворотники

Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка по нарушителям, не включающим поворотники, проходит уже сегодня до 15:00.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, особое внимание полицейские уделят водителям, которые игнорируют включение поворотников перед началом движения, перестроением, остановкой, поворотом или разворотом.

В ГИБДД напомнили, что в случае неисправности поворотников при осуществлении маневра, дабы не вводить в заблуждение других участников движения, необходимо уведомлять их при помощи руки.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 рублей», — резюмировали в пресс-службе МВД по РТ.