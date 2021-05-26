В казанской мэрии показали, как будет выглядеть парк в ЖК «Салават купере»

Эскизы будущего парка в жилом комплексе для соципотечников «Салават купере» в Осиново представили мэру Ильсуру Метшину. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Благоустройство будет разбито на два этапа. Территория по проекту будет разделена на три зоны: «озеро» для пикников и тихого отдыха, детская и спортивная площадки и площадь для мероприятий, где, как предполагается, жители смогут отмечать день района, проводить ярмарки, выставки и театральные представления.

В центре будет озеро с фонтаном, набережной, смотровыми площадками и мостом с качелями.

Спортивная зона будет самой оснащённой: здесь предусмотрены спортплощадка с тропой препятствий, тренажерами, площадка для стритбола, экстрим-зона и смотровая башня.

Озеленять парк будут с помощью дубов, сибирских яблонь, клёнов, тополей, сосен и других деревьев. Посадят тут даже айву. А из кустовых растений — снежноягодник и можжевельник.

Напомним, стройка первого в микрорайоне общественного пространства начнётся уже в этом году. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой.