В Казани Роспотребнадзор составил два протокола на ресторан More&More

Роспотребнадзор РТ завершил проверку казанского ресторана More&More. По результатам проверки составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что один из протоколов составлен на юридическое лицо – ООО «Рыбное место». В ближайшее время он будет рассмотрен судом.

Второй протокол составлен на должностное лицо по статье о нарушении требований технических регламентов.

По обоим нарушениям будут предусмотрены наказания в виде штрафов.