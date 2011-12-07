В Казани Роспотребнадзор составил два протокола на ресторан More&More

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Роспотребнадзор РТ завершил проверку казанского ресторана More&More. По результатам проверки составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщает ИА «Татар-информ».
Известно, что один из протоколов составлен на юридическое лицо – ООО «Рыбное место». В ближайшее время он будет рассмотрен судом.
Второй протокол составлен на должностное лицо по статье о нарушении требований технических регламентов.
По обоим нарушениям будут предусмотрены наказания в виде штрафов.