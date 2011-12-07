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В Казани Роспотребнадзор составил два протокола на ресторан More&More

Проверка заведения на данный момент завешена.

Роспотребнадзор РТ завершил проверку казанского ресторана More&More. По результатам проверки составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что один из протоколов составлен на юридическое лицо – ООО «Рыбное место». В ближайшее время он будет рассмотрен судом.

Второй протокол составлен на должностное лицо по статье о нарушении требований технических регламентов.

По обоим нарушениям будут предусмотрены наказания в виде штрафов.

КВ
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