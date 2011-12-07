Дольщики казанского ЖК «Золотая середина» получат квартиры в компенсационных домах путем жеребьевки

Обманутые дольщики жилого комплекса «Золотая середина» застройщика ООО «Фирма „СВЕЙ“» получат квартиры в компенсационных домах с помощью жеребьевки. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Регионального фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Судом установлено, что, не имея фактического разрешения на строительство дома выше девяти этажей, застройщик продавал квартиры вплоть до 18 этажа и даже возвел некоторые из них. После того, как объект был приведен в порядок, оказалось, что обманутые дольщики фактически платили за «воздух», так как построить их жилье не представляется возможным. Также был снесен один из подъездов.

«У нас порядка 380 дольщиков после сдачи этих домов не будут восстановлены в правах, потому что их помещения не предусмотрены проектной документацией. Президентом Татарстана было принято беспрецедентное решение о том, что для таких дольщиков будут построены отдельные компенсационные дома», — сказал Новиков.

Для построек определили два земельных участка. Один из них по улице Рауиса Гареева в Казани, а второй — по улице Аграрная. Фонд проанализировал договоры долевого участия и планирует сделать так, чтобы компенсационная квартира соответствовала по площади тому жилью, которое должно было быть в ЖК «Золотая середина». С 1 августа этого года начинается прием заявлений от обманутых дольщиков для формирования реестра, после этого будет проведена жеребьевка.

«Дело в том, что дольщики приобретали квартиры на разных этажах, в разных подъездах, у них были разные виды, и для того, чтобы обеспечить максимальную справедливость и прозрачность при определении, кому какая квартира достанется, мы с дольщиками пришли к выводу, что жеребьевка будет наиболее честным способом», — поделился руководитель Фонда.

Жеребьевка будет открытой, и для прозрачности розыгрыша будет вестись его онлайн-трансляция и также будут привлечены СМИ.