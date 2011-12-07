В Казани охранники ТЦ отказались помочь инвалиду отодвинуть ограждение

Охранники казанского торгового центра проигнорировали просьбу о помощи от женщины-инвалида. Также они возразили женщине, что инвалиды должны убирать ограждения с парковочной зоны самостоятельно. Об этом рассказала сама женщина во «ВКонтакте».

По словам пользовательницы соцсети, на приехала к торговому центру, но не смогла припарковать автомобиль на месте для инвалидов. Зона была закрыта металлической оградой. Тогда она попросила отодвинуть охранников эти ограждения, так как в силу своего здоровья не могла это сделать. Охранники возразили женщине, что инвалиды сами должны отодвигать препятствия, и, с ее слов, ушли на перекур.

«Администратор Антон сказал то же самое, что проблемы инвалидов их не касаются и что у них нет обязанности убирать ограждения», — написала женщина.