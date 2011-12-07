В Казани увеличат число платных парковок и продолжат бороться со скрывающих номера на платных

Проект единого городского парковочного пространства в Казани был начат 2015 году в качестве меры по борьбе с дорожными пробками в центре города. Положительные результаты системной работы по улучшению транспортной ситуации подтверждаются данными независимого рейтинга Traffic Index, который составляется ежегодно. Казань два года подряд становится в этом лидером среди крупных российских городов по показателю загрузки дорог. В 2019 году город занял 1-е место, а в прошлом году 2-е.

Парковок станет больше

В столице Татарстана в этом году увеличат количество парковочных мест. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«В этом году запланировано расширение парковочного пространства еще на 2,4 тыс. машиномест в пределах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Сибгата Хакими, Нурсултана Назарбаева, Газовой, Павлюхина и Агрономической. Речь не идет о сплошном покрытии территории указанных кварталов муниципальными парковками, они будут организованы лишь в существующих карманах и на участках улично-дорожной сети с учетом востребованности парковочных мест, поступивших на обращения от организаций, учреждений и самих жителей», — сказал спикер.

Например, по улицам Чистопольской — рядом со станцией метро «Козья Слобода», Солдатской — у банка «Казань», на улице Мусина — вблизи ЖК «Магелан» и других мест ведется согласование конкурсной документации. Далее будут начнется обустройство парковок.

На создание парковок из бюджета города будет выделено 37 млн рублей, а общее количество мест городского парковочного пространства увеличится до 6711.

Совокупные доходы от оплаты парковок и штрафов превысили 740 млн рублей

Шакиров отметил, что по-прежнему тариф за пользование муниципальными парковками является дифференцированным и составляет от 30 до 100 рублей в час в зависимости от зоны ее востребованности. Оплатить парковку можно через СМС-сообщения, мобильное приложение или же паркомат.

«Вместе с тем следует отметить, что оплата через паркомат становится все менее привлекательной, им пользуются лишь 1% автомобилистов, тогда как в начале реализации проекта их была почти четверть. В свою очередь растет количество оплат через мобильное приложение и на сегодня составляет 62%», — сказал спикер.

По состоянию на сегодня более 187 тыс. пользователей зарегистрировано на портале «Казанский паркинг», более 450 тыс. автомобилистов хотя бы раз воспользовались этой услугой.

«Нами регулярно ведется анализ функционирования парковочного пространства по результатам мониторинга с помощью средств фото- и видеофиксации, по результатам мониторинга прослеживается рост платежей за парковку, при этом количество штрафов снижается», — отметил Шакиров.

Создание системы единого парковочного пространства стало действенной мерой для улучшения транспортного движения. С введением платных парковок снизился спрос на передвижения на личном автомобиле в центре города. Почти в 2 раза повысилась оборачиваемость парковочных мест. На сегодня парковку оплачивают порядка 7 тыс. автомобилистов в день, а всего ею удается воспользоваться порядка 90 тыс. автомобилистам.

«За 6 месяцев этого года сумма от оплаты городских парковок составила 38,3 млн рублей, а за весь период более 300 млн рублей. Сумма от оплаты штрафов в текущем году составила 48 млн рублей, а за весь период 433 млн рублей. Совокупные доходы от оплаты парковок и штрафов превысили 740 млн рублей за весь период реализации этой программы», — подчеркнул замруководителя исполкома.

С теми, кто снимает госномера на парковках, продолжат бороться при помощи камер

Ильдар Шакиров сказал, что для стимулирования горожан отказываться от своих автомобилей, город активно взаимодействует с каршеринговыми компаниями, предоставляя льготную парковку для этих автомобилей.

В реестр уже внесено 819 каршеринговых автомобилей компаний «Яндекс. Драйв» и «Делимобиль».

Проблема сокрытия госномеров машин тоже не утратила свою актуальность. За полгода контрольная служба устранила порядка 11 тыс. таких случаев. Автовладельцы, не желая платить за парковку, оставляют машины без госномеров, создавая неудобства для других водителей — за счет автомобилей со снятыми номерами увеличилась и загруженность улиц.

Для борьбы с нарушителями в конце декабря прошлого года в рамках эксперимента на парковках были установлены камеры, которые фиксируют моменты парковки автомобиля до того, как водитель успеет снять номер. Это повышает эффективность контроля за пользованием парковками и создает неотвратимость наказания, отметили в мэрии.