Прокуратура Казани составила список затапливаемых из-за ливней улиц

Прокуратура Татарстана установила причину подтопления улиц Казани. Ею оказался смываемый потоком воды мусор в объекты ливневой канализации.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, провал земли под асфальт произошёл на перекрестке улиц Чистопольской и Нигматуллина из-за затопления участка автодороги.

Также из-за сильных дождей регулярно происходят потопы на улицах Фучика, Терегулова, Дзержинского, Пушкина, Девятаева, Гагарина, Копылова, Батыршина, Лейтенанта Красикова, Восстания, Тэцевской, Воровского, Чистопольско, Нигматуллина, Витера, на пересечении улиц Яшляр и С.Сайдашева, Технической, Павлюхина, Краснококшайской, М. Вахитова, Декабристов, Проспект Победы, в жилых массивах Нагорный и Новая Сосновка.

В результате проверки прокуратура столицы РТ потребовала от руководителя исполкома города Дениса Калинкина устранить выявленные нарушения и привлечь виновных чиновников к дисциплинарной ответственности.