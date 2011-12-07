Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на фасаде КФУ появится новый мурал к 100-летию ТАССР

Автором росписи станет Рустам QBic.

В Казани на фасаде КФУ появится новый мурал к 100-летию ТАССР, сообщает минмолодежи РТ.

«Фасад, который выбран для мурала, находится напротив Центрального рынка Казани, который на протяжении многих лет является местом притяжения ремесленников. Как и главный герой мурала, они трудятся не покладая рук и чтят свои традиции», — рассказал автор проекта, художник Рустам QBic.

Поддержку проекту оказывают АНО «Россия — страна возможностей», минмолодежи РТ, творческое сообщество «УРАМ» и Казанский федеральный университет.

КВ
Лента новостей