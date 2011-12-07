В Казани на фасаде КФУ появится новый мурал к 100-летию ТАССР, сообщает минмолодежи РТ.

«Фасад, который выбран для мурала, находится напротив Центрального рынка Казани, который на протяжении многих лет является местом притяжения ремесленников. Как и главный герой мурала, они трудятся не покладая рук и чтят свои традиции», — рассказал автор проекта, художник Рустам QBic.

Поддержку проекту оказывают АНО «Россия — страна возможностей», минмолодежи РТ, творческое сообщество «УРАМ» и Казанский федеральный университет.