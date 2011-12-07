В Казани перекроют ряд улиц в дни празднования Дня города и республики

В Казани перекроют ряд улиц в период празднования Дня города и республики, сообщили в пресс-службе исполкома.

Так, с 15.00 29 августа до 24.00 30 августа будет ограничено движение на ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова), а также на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан».

А с 7.00 до 20.00 30 августа будет перекрыт участок улицы Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима).

«При необходимости возможно перекрытие других участков, об этом будет сообщено дополнительно», — уточнили в ведомстве.