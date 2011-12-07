В Казани признали аварийным дом на улице Портовой

В Казани признали аварийным дом по адресу Портовая, 27. В здании находится общежитие. Соответствующая информация содержится в сборнике документов мэрии города.

«Признать многоквартирный дом № 27а на улице Портовой аварийным и подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением», — написано в постановлении.

Собственники жилых помещений в течение шести месяцев должны самостоятельно снести аварийный дом и вывезти мусор. Если условия не будут выполнены, то исполком снесет здание и вынудит жильцов покинуть его до января 2026 года. Также администрация Вахитовского и Приволжского районов ограничит доступ в опасную зону — рядом с зданием.