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В Казани признали аварийным дом на улице Портовой

Собственники жилья должны снести здание за полгода.

В Казани признали аварийным дом по адресу Портовая, 27. В здании находится общежитие. Соответствующая информация содержится в сборнике документов мэрии города.

«Признать многоквартирный дом № 27а на улице Портовой аварийным и подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением», — написано в постановлении.

Собственники жилых помещений в течение шести месяцев должны самостоятельно снести аварийный дом и вывезти мусор. Если условия не будут выполнены, то исполком снесет здание и вынудит жильцов покинуть его до января 2026 года. Также администрация Вахитовского и Приволжского районов ограничит доступ в опасную зону — рядом с зданием.

КВ
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