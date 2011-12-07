В тренинг-семинаре принимают участие 52 специалиста по молодежной политике и молодежных работников из России, Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии, Италии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Франции, Польши, Португалии и других государств - подписантов Европейской культурной конвенции.В среду в рамках семинара состоялась общая сессия «О работе и подходах Совета Европы в сфере социальной инклюзии молодежи», а также панельная дискуссия «От политики к практике: работа по доступу молодежи к социальным правам». В последующие дни участники семинара проведут общую сессию «Роль молодежной работы в усилении социальной инклюзии молодежи», обменяются позитивными практиками на тему «Как работа с молодежью может расширить доступ молодых людей к социальным правам?»Кроме того, в рамках семинара состоится тематическая дискуссия об инклюзивной молодежной политике, качестве и признании молодежной работы «Как усилить воздействие молодежной работы в сфере социальной инклюзии: ценности и вызовы работы с молодежью». Также пройдет ряд презентаций: предстоящих мероприятий Совета Европы в сфере доступа молодежи к социальным правам, Рамочной программы сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодежной политики.В завершение семинара участники обсудят дальнейшее развитие совместных инициатив и проектов по улучшению доступа молодежи к социальным правам.Семинар направлен на то, чтобы обсудить обеспечение равного доступа молодежи к социальным правам, а также рассмотреть возможности искоренения нищеты, дискриминации, насилия и отчуждения, с которыми сталкиваются юноши и девушки в разных странах современной Европы.В открытии семинара приняли участие глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, первый заместитель главы Казани Евгения Лодвигова и другие.Итоги семинара будут подведены 27 октября в Казанской Ратуше, сообщает официальный портал мэрии города со ссылкой на комитет по делам детей и молодежи.