Пожаловаться на неубранный снег можно в управляющую компанию

Выпавшие осадки в виде снега, мешающие нормальному проезду транспорта и проходу людей, должны быть убраны в течение 6 часов после снегопада. Таковы нормы зимнего содержания общественных пространств Казани, включая дороги и дворовые территории. Если в течение этого времени уборка территории не будет произведена, жителям Казани следует сообщить в управляющую компанию, в ведении которой находится неубранная территория. Об этом напомнил председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов в ходе прошедшего «делового понедельника» в мэрии Казани.

Кстати, продолжая разговор об уборке территорий города, он отметил, что прошлая зима была относительно благосклонной к коммунальным службам города и казанцам — она оказалась малоснежной и без крупных ураганных снегопадов. Для сравнения: если в зиму 2019\2020 года коммунальщикам поступило 2 800 заявок на очистку неубранного снега, то, вот зимой 2017\2018 года таких заявок пришло более 17 тысяч!

Впрочем, как успокоил руководитель коммунальных служб города, все технические средства в борьбе со снегом приготовлены в полной мере, включая 8,5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 192 тонны химических реагентов.