Уборке снега с дорог мешают припаркованные машины

Ежесуточно в уборке снега на улицах Казани задействовано 560 дорожных рабочих и более 550 единиц спецтехники. Организацию уборки дорог и тротуаров поздним вечером 24 декабря проконтролировал руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, сообщает kzn.ru. Например, на перекрестках улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина, а также улиц Сибгата Хакима и Бичурина дороги от снега очищали подметальные машины, снегопогрузчики, тракторные щетки, комбинированные дорожные машины и другая техника малой механизации. В уборке снега были задействованы и рабочие с лопатами.Как рассказал заместитель председателя комитета внешнего благоустройства исполкома города Альберт Ибрагимов, уборка городских дорог происходит в несколько этапов. «Основная операция при снегопаде - обработка дорог противогололедным материалом, далее через два часа происходит разметание, затем переходят к операции второй очереди - формированию снежных валов, погрузке и вывозу снега», - рассказал Альберт Ибрагимов.В первоочередном порядке ведется уборка центральных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта. Также в приоритете тротуары, пешеходные переходы. Уборка снега идет в круглосуточном режиме. Однако основные силы задействуют в ночные часы, так как при обильном снегопаде на дорогах образуются автомобильные пробки, что мешает проезду грузовой снегоуборочной техники.Ежегодно основной проблемой при очистке города становятся неправильно припаркованные машины. Как рассказали рабочие, обычно жителей информируют о предстоящей уборке за несколько часов, однако многие автовладельцы игнорируют просьбы переставить машины. «Мы выставляем специальные информационные щиты с просьбой освободить проезжую часть, но это не всегда помогает, потому что горожане не реагируют на таблички, приходится договариваться индивидуально. В труднодоступных местах мы дополнительно привлекаем малую механизированную технику», - рассказал главный инженер МУП «Городское благоустройство» Денис Ерошин.Несмотря на достаточное количество техники, в городе наблюдается дефицит дворников. По словам Альберта Ибрагимова, не хватает порядка 400 человек.До 27 декабря в городе прогнозируется сильный снег, порывистый ветер. С начала декабря в городе выпало 22 мм осадков - это 53% от нормы декабря. Альберт Ибрагимов отметил, несмотря на такие погодные условия, план «Буран» в ближайшее время объявляться не будет.