Казанцев приглашают на Масленицу 1 марта

1 марта в Казани на улице Баумана пройдут масленичные гуляния, сообщается на сайте мэрии города.

«Для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу с выступлениями артистов, конкурсами, призами и различными мастер-классами. Всех желающих будут угощать блинами», — отмечается в сообщении ведомства.

Празднование Масленицы пройдет на площадке возле Дома печати с 12.30 до 16.30. Часть музеев на улице Баумана предоставит скидки на посещение.

В исполкоме отметили, что Масленицу также отпразднуют в лесопарке Лебяжье. Здесь организуют фуд-корт и спортивные зоны. Всех желающих угостят блинами с предсказаниями. Праздничная программа продлится с 10.00 до 13.00, после чего на сцене выступит певица Виктория Дайнеко.