В Казань приехали женщины-руководители со всей России

Сегодня, 27 февраля, в рамках Дней Ассамблеи в Торгово-промышленной палате РТ состоялась всероссийская конференция «И бизнес, и политика. Женщина – руководитель: проблемы и решения. Международный аспект». В ней приняли участие руководство Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» и Союза «ТПП РТ», общественные деятели, представители молодежного парламента республики, руководители частных компаний, структурных подразделений предприятий из самых разных городов и регионов России, в том числе Нижнего Новгорода, Сургута, Ярославской области, Чувашии, Карачаево-Черкессии, Крыма и Венгрии. Немало было среди участниц и представительниц Татарстана.

В ходе конференции женщины-предприниматели не только делились своим опытом и формулой успеха, но и узнали о мерах государственной и региональной поддержки, а также о преимуществах участия в профессиональных конкурсах руководителей. После конференции во время бизнес-ланча в одном из ресторанов города они имели возможность завести новые знакомства и пообщаться в неформальной обстановке.

Президент Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» Людмила Хохлачева поделилась впечатлениями от мероприятия и своим видением проблем российских женщин: «Цель мероприятия – чтобы как можно больше женщин Казани объединялось с пониманием, что они могут все. Очень важно снять внутренние запреты, так как российским женщинам не хватает уверенности в себе. Мы часто думаем, что руководство – это дело мужское, и женщинам там не место. Это не так. Руководство - дело тех, кто обладает конкретными лидерскими качествами, может сплотить коллектив, вести за собой, отдавать себя делу. Знаю на собственном опыте и примере подруг, что статус «хорошая мама, сестра, дочь» и «успешный руководитель» можно вполне совмещать. Успешная женщина успешна во всем! Как мы убедились сегодня, есть много женщин-руководителей фирм, занимающихся совсем не женским делом - инженерными коммуникациями, строительством, грузоперевозками, работающими в сельском хозяйстве и нефтяной сфере. Они здесь собрались не только для того, чтобы услышать друг друга, поделиться опытом. Миссия Ассамблеи такова, что я как помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николая Рыжкова собираю конкретные наказы женщин-предпринимателей и помогаю их продвигать на законодательном уровне».

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Справка «КВ». Общероссийская «Ассамблея женщин-руководителей» берет свои начало с 1997 года. Первоначально образовалась от Нижегородского женского союза.