В Казани проведут капремонт портового элеватора

На Казанском элеваторе начался капремонт. Об этом ИА «Татар-Информ» сообщила представитель ОА «Татарстанские зерновые технологии» Марина Кулясова.

До начала жатвы на предприятии заменят окна в цехах и рабочей башне, обновят лестничные проемы и красочное покрытие стен, там, где будет нужно, перезальют напольное покрытие. К июлю планируется завершить обновление интерьеров.

Напомним, в прошлом году элеватор вошел в число конкурсных объектов Второй Российской молодежной биеннале. Молодые архитекторы со всей страны разрабатывали проекты по функциональному переосмыслению портового элеватора и завода «Сантехприбор». Однако пилотными проектами победителей биеннале стали молодежные центры.

Казанский портовый элеватор является полувековым символом города и хорошо виден с Волги.