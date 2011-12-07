Казань в числе первых в стране может отказаться от иловых полей

В Казани на очистных сооружениях готовят к запуску новое оборудование по термомеханической обработке илового осадка. С его стартом Казань получит возможность стать одним из первых российских городов, где отказались от применения иловых полей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ильсур Метшин посетил МУП «Водоканал», чтобы осмотреть новое оборудование.

«Этот проект не имеет аналогов на территории России. В очередной раз Казань первая смогла решить важную экологическую проблему. Иловый осадок теперь станет строительным материалом», — поделился мэр.

В Казани ежедневно образуется 450 кубометров канализационных стоков, из которых после всех очистных процедур остается 250 тонн ила. В общей сложности за 50 лет иловые поля, на которые вывозятся осадок, достигли площади 110 га.

«Иловые поля — это большая экологическая бомба. Эта проблема актуальна для всей страны. Мы сегодня первыми делаем важный шаг по ее решению», — прокомментировал Ильсур Метшин.