В Казани состоялась церемония открытия отреставрированного памятника Ленина на площади Свободы

В Казани на площади Свободы состоялась церемония открытия памятника Ленина после реставрации. На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь и другие члены политической партии.

Как отметил Юрий Афонин, Татарстан чтит память о великих людях нашего государства и мира, поэтому событие имеет не только эпохально-исторический характер, но и взгляд вперёд.

Консул Китайской народной республики в Казани рассказал, что в Китае очень ценят и уважают Владимира Ленина, а открытие Генерального консульства в Казани считает неслучайным. Ведь именно тут какое-то время проживал Ленин.

Генеральный директор Кукморского камнеобрабатывающего завода «Мастер и камень Индустрия» Ильнар Гилязов заявил, что памятник сможет простоять теперь «даже не 100 лет, а намного больше, потому что собран по уникальной технологии с проклейкой каждого шва».