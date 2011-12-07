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Видео бьющего из под земли грязевого фонтана в ЖК «Светлая долина» попало в сеть

При установке водопроводных колодцев подрядчики повредили противопожарный гидрант.

В казанском жилом комплексе «Светлая долина» очевидцы засняли, как во дворе из-под земли начал бить фонтан грязевой воды. Видео попало в сеть.

В пресс-службе мэрии так объяснили ситуацию: «Сегодня днём при установке водопроводных колодцев подрядчики повредили противопожарный гидрант. Работы выполнялись по заказу строительной компании».

Сообщается, что на данный момент 7 домов временно остались без холодного водоснабжения. В ближайшие три часа планируется устранить проблему и дать воду.

КВ
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